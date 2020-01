"In Iraq i militari italiani salvati dai missili americani". Testimonianza dalla città di Ebril

I missili antimissile Patriot avrebbero salvato i soldati italiani dall'attacco iraniano in Iraq. Lo scrive il Corriere della Sera che riporta la testimonianza di un giovane interprete residente a Ebril che ha già lavorato con il contingente militare italiano e attualmente è interprete per una organizzazione umanitaria. Si chiama Raed Abu Ayman e spiega che l'obiettivo dei missili iraniani erano i militari statunitensi, ma gli italiani sarebbero potuti rimanere coinvolti nell'azione, condotta direttamente dall'Iran. Raeb racconta che la base americana e quella italiana distano tra loro circa 500 metri e che in città è stato avvertito chiaramente il rumore per il lancio degli antimissile americani Patriot. Poco dopo un missile iraniano è precipitato ad uno o due chilometri dalla base italiana.

