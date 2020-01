L'oroscopo del Corriere di oggi, 9 gennaio 2020 dei segni Toro, Vergine e Capricorno

Segni di Terra: cosa dice l'oroscopo del Corriere per Toro,Vergine e Capricorno per la giornata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020.

TORO Oggi si può avvertire un po' di ansia per il futuro. Potreste sentire che le vostre forze stanno diminuendo, soprattutto se avete una scadenza.

VERGINE Non puoi lasciare che tutto vada in frantumi ora, non dopo aver fatto tanta strada. Questo può essere un momento difficile per voi, tenete duro.

CAPRICORNO Oggi potreste non sentirvi particolarmente motivati. Tuttavia, che lo vogliate o meno, è importante che affrontiate la montagna di compiti che vi aspetta.

Leggi l'oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario

Leggi l'oroscopo di Gemelli, Bilancia e Acquario

Leggi l'oroscopo di Cancro, Scorpione e Pesci