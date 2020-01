Principe Harry e Meghan Markle, "divorzio" dalla famiglia reale: si trasferiscono in Canada

Un passo indietro dalla famiglia reale, dalla Royal Family e un clamoroso trasferimento in Canada dove hanno appena finito di trascorrere sette settimane di vacanza. E' quello che faranno Meghan Markle e il principe Harry, i duchi di Sussex.

Un vero e proprio terremoto nel Regno Unito. Una notizia che dà il Sun. Harry e Meghan hanno annunciato di voler rinunciare al loro ruolo nei Windsor, di fatto separando i loro destini da quelli della casa reale. Una decisione che fa seguito a una serie di rottura di protocolli da parte dei duchi che non erano a Sandringham a Natale e che sono rientrati in Inghilterra mostrandosi mano nella mano all'ambasciata canadese a Londra ieri, 7 gennaio. Una decisione che sarebbe stata comunque approvata, riferiscono i tablid inglesi, approvata dalla regina Elisabetta II. E' previsto che i Sussex trascorrano gran parte del loro tempo lontano dalla Gran Bretagna, con il Canada - anche se non è stato ufficializzato - come loro nuova dimora. La coppia sarà finanziariamente indipendente.