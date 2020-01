Kate Middleton e Rose Hanbury, secondo indiscrezioni dei tabloid inglesi, i loro rapporti sarebbero più distesi. La Duchessa di Cambridge che domani 9 gennaio compie 38 anni e la presunta ex amante del principe William sono infatti più vicine secondo alcuni osservatori della Royal family.

Rose ha infatti preso parte alla tradizionale messa domenicale a Sandringham, in una chiesa affollata di membri della famiglia reale e trapela anche che la Marchesa di Cholmondeley e suo marito siano stati invitati a un party per festeggiare in anticipo il compleanno di Kate. Segno inequivocabile di una ritrovata amicizia.