Viterbo, investono cinghiale con l'auto e si schiantano: tre ragazze finiscono all'ospedale

Hanno investito un cinghiale e il violento urto ha provocato un incidente stradale. Il bilancio del sinistro è di tre ragazze ferite, costrette a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Viterbo. E' accaduto nella serata del 7 gennaio. Le giovani viaggiavano a bordo di una vettura sulla strada Cimina che dalla città laziale conduce verso sud. L'animale ha improvvisamente attraversato la carreggiata e la donna al volante non è riuscita ad evitare l'urto. L'auto ha finito la sua corsa schiantandosi. Le tre ragazze sono state condotte al pronto soccorso in codice giallo, ferite lievi per fortuna. La macchina, invece, ha riportato danni notevoli.

Leggi anche Nel 2019 a Perugia oltre 100 incidenti causati da animali selvatici