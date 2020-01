Fermo, bambina di 7 anni muore nell'incendio di casa, salve madre e sorellina

Una bambina di 7 anni è morta a Servigliano, in provincia di Fermo, in seguito all'incendio che si è sviluppato nell'appartamento abitato dalla piccola insieme alla mamma e a una sorellina. La tragedia si è verificata poco prima delle 3 di mercoledì 8 gennaio, quando la mamma, originaria dell'Europa dell'Est, appena resasi conto dell'incendio che si era sviluppato nella cucina ha dato l'allarme e cercato di mettersi in salvo. Ha preso in braccia la figlia più piccola ed è riuscita a metterla in salvo, ma quando ha cercato di rientrare in casa ha trovato l'accesso sbarrato dalle fiamme, senza avere la possibilità di raggiungere l'altra figlia di 7 anni. Ci sono riusciti poco dopo i vigili del fuoco di Fermo, supportati dai colleghi arrivati da Amandola, ma per la bambini non c'era più niente da fare.