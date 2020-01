È stato un mese ricco di emozioni, divertimento e magia per centinaia di migliaia di turisti a Castiglione del Lago che hanno partecipato, con lo stupore negli occhi, alla prima incredibile, scintillante, emozionante edizione di “Luci sul Trasimeno”. L’assoluto protagonista dell’evento è stato senza dubbio l’albero di Natale (guarda le foto) disegnato sull’acqua più grande del mondo che ha riscaldato i cuori e commosso oltre 70.000 spettatori paganti, mentre nel centro storico di Castiglione sono arrivati, anche solo per un caffè o per una pizza, oltre 250.000 mila visitatori nei 30 giorni della manifestazione, secondo una stima attendibile. Circa 40 sono stati i gruppi che hanno animato gli spettacoli alla Rocca e quelli gratuiti per le vie e le piazze del centro storico; oltre 100 i volontari nel percorso del Poggio impiegati per l’assistenza degli spettatori.

