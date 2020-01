Grande Fratello Vip, svelato il cast dei concorrenti: si comincia

Torna Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, con tantissime e importanti novità e con il cast che è stato rivelato da una foto, quindi svelato anche se non ufficialmente.

La prima puntata raddoppia diventando un evento straordinario in onda mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio. Due gruppi di concorrenti varcheranno la Porta Rossa, due serate d’esordio e il doppio delle emozioni. Al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini. Al suo fianco un’esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo. Nell’anno del ventennale del format Big Brother, sono 19 i concorrenti vip pronti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia e a vivere un’avventura che durerà circa tre mesi. Con loro anche quattro highlander: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. L’obiettivo è solo quello di divertirsi, vivere un’esperienza unica nel suo genere e, perché no, aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza. Come sempre, gli inquilini della Casa sono spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30).

Il cast dei concorrenti Secondo quanto si apprende alla visione della nuova copertina di Tv, sorrisi e canzoni, al Gf vip 4 concorrono alcuni ex protagonisti di noti programmi tv. Nell'immagine rivelatrice della nota fonte, in alto appaiono i seguenti vip: il figlio d'arte Paolo Ciavarro, il modello Andrea Denver, la modella Fernanda Lessa, l'attore Antonio Zequila. Al centro, sono immortalati l'ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto, l'egittologo Aristide Malnati, l'influencer Clizia Incorvaia, il conduttore Michele Cuccuzza, la produttrice Rita Rusic, gli attori Fabio Testi e Licia Nunez. In basso, figurano, invece, la modella Elisa De Panicis, la scrittrice Barbara Alberti, l'ex concorrente di Miss Italia Carlotta Maggiorana, la conduttrice Adriana Volpe e l'ex naufraga Antonella Elia. Seduti a terra sono ritratti l'ex volto di Temptation island vip Pago, l'ex tronista di Uomini e donne Ivan Gonzalez e l'attore Andrea Montovoli.

Secondo le anticipazioni tv emerse in rete, al Grande Fratello Vip è previsto il ritorno del tugurio. Una stanza per niente confortevole, che accoglierà una parte dei concorrenti del Gf Vip e che sarà ben divisa dal resto della Casa in cui i gieffini solitamente vivono nel comfort.