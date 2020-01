Lapo Elkann, la foto dopo l'incidente: com'è oggi, "difficile riabilitazione"

Sono state pubblicate, dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, le prime foto di Lapo Elkann dopo l'incidente autostradale in Israele che lo aveva ridotto in coma. Le immagini immortalano Lapo sulla neve a St. Moritz, in Svizzera, impegnato nel difficile percorso di riabilitazione.

L'imprenditore, con occhiali da sole e tenuta sportiva, è in sedia a rotelle spinta da un amico collaboratore: Lapo appare "visibilmente provato" ma, viene spiegato da Chi, "approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti". Dopo l'incidente Elkann "ha perso 10 chili" ed è ammaccato "soprattutto nell'anima, nell'orgoglio, nella consapevolezza di dover ripartire ancora una volta".