Un'altra donna vittima della furia di un uomo è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Una 27enne di origine cubana è stata colpita con 14 coltellate sferrate dal fidanzato a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Il convivente, Giancarlo Martelli, 18 anni e con precedenti di polizia, è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo l'aggressione ed è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme e chiedere l'intervento dei soccorritori sono stati i vicini. I due erano andati a convivere nell'abitazione appena 24 ore prima.

All'arrivo dell'ambulanza, la vittima si trovata riversa sul pianerottolo antistante alla propria abitazione, in via Foggia, con varie ferite da taglio sanguinanti. I fendenti hanno interessato punti vitali come la giugulare, l’emitorace e l’addome. Il 18enne si era nascosto all’interno di una intercapedine del sottotetto, con i vestiti ancora intrisi di sangue.