Lotteria Italia, vendite stabili in Umbria: così a Perugia e Terni

Vendite stabili per la Lotteria Italia in Umbria, dove sono stati staccati 134.630 biglietti, il 2,7% in meno rispetto allo scorso anno.

La provincia di Perugia, riporta Agipronews, rimane davanti nella classifica delle vendite, con 69.960 tagliandi, ma in discesa del 5,4%. Stabile il dato di Terni e provincia, con 64.730 biglietti (+0,6%). I dati sono stati comunicati mentre sono in corso le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti. La comunicazione nel corso del programma Soliti Ignoti in onda in diretta su Rai1.