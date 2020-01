Alto Adige, auto su turisti: sale a 7 il bilancio delle vittime: muore ragazza

Epifania tra giostre, banchetti e dolci come da tradizione in piazza Navona a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 06 gennaio 2020 Epifania tra giostre, banchetti e dolci come da tradizione in piazza Navona a Roma A Roma, in piazza Navone, si festeggia l'Epifania tra giostre, banchetti e dolci come da tradizione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev