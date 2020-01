Milano, anziana trovata morta in un agriturismo: fermato un operaio

Svolta nelle indagini per la morte di una donna di 90 anni, trovata senza vita nella giornata di domenica 5 gennaio in un agriturismo nella periferia sud di Milano. Un uomo, un operaio impegnato in una serie di lavori all'interno dell'edificio, è stato fermato dalla polizia del capoluogo lombardo per l'omicidio di Carla Quattri Bossi, la 90enne trovata morta con segni di violenza alle porte della città in una cascina, Podere Ronchetto. Il corpo dell'anziana, che viveva al piano terra della struttura ricettiva in fase di ristrutturazione, era stato rinvenuto con i polsi legati e con il volto avvolto da un telo con evidenti segni di un violento pestaggio.