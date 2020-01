Le sbarre del passaggio a livello si chiudono in un senso di marcia, ma non nell'altro. E' successo nel pomeriggio di domenica 5 gennaio ad Ospedalicchio, frazione di Bastia Umbra. Sulla strada provinciale che conduce da Ospedalicchio ad Assisi, infatti, c'è un passaggio a livello della linea ferroviaria tra le fermate di Bastia e Ponte San Giovanni e, come documentato da un foto postata sui social network, in un gruppo cittadino, al passaggio del treno le sbarre si sono abbassate solo in un senso di marcia. Fortunatamente le luci lampeggianti hanno avvertito gli automobilisti dell'arrivo del convoglio e la circolazione si è normalmente fermata. Ma sui social si scatena la rabbia degli automobilisti: "Dov'è la sicurezza?", chiedono alcuni. "E pensare che hanno tolto la chiusura/apertura rapida perché non era sicura!!! Che amarezza come dicevano nel film", scrive un altro utente.



Leggi anche: Treno in transito centra un'auto - Passaggio a livello in tilt, caos in strada