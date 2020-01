L'oroscopo del Corriere del 6 gennaio: le stelle dell'Epifania di Toro, Vergine e Capricorno

Cosa dicono le stelle lunedì 6 gennaio 2020 per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno? Ecco l'oroscopo del Corriere nel giorno dell'Epifania.



TORO In questi giorni avete curato poco il vostro look, ma ricordate che per sentirsi davvero bene con gli altri bisogna prima amare se stessi.

VERGINE Le ultime settimane vi hanno lasciato tanti ricordi memorabili ma anche il conto in rosso. Per qualche mese evitate di fare spese onerose.

CAPRICORNO Un esercizio per la giornata di oggi: guardate la vostra vita con occhi nuovi, non date nulla per scontato e siate grati per ciò che avete.

