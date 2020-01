Se Foligno era già balzata agli onori della cronache per la familiarità dei suoi abitanti con il corvo Mazzini - scomparso per due giorni e poi ritrovato poco prima di Natale - c'è un altro centro del folignate dove un animale non proprio domestico è ormai "di casa". A Borroni, nella prima periferia della città della Quintana, infatti, c'è una volpe - ribattezzata "Zorro" - che si aggira spesso per il borgo. Tanto da farsi fotografare, come in questo caso, da un residente, Tommaso Fiordelmondo, che ha poi postato lo scatto in un gruppo sui social network.



