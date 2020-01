Morto Alessandro Cocco, più di 30 mila volte in tv: era diventato padre a 75 anni

E' morto, all'età di 78 anni, Alessandro Cocco considerato il re dei presenzialisti in tv. Era onnipresente nel pubblico in ogni trasmissione di punta. Tanto presente da essere riconosciuto come tale e averne fatto una vera e propria professione. E' prealpina.it a riportare della sua morte, avvenuta il 4 gennaio. Cocco ha una citazione nel Guinness dei Primati: 10.063 presenze e, repliche comprese, 33.194 passaggi tv al 31 dicembre 2016, con un posto sull'Enciclopedia della Televisione. In tv viveva più che in azienda visto che Alessandro Cocco era un imprenditore. Era nato a Valdagno in provincia di Vicenza nel 1942, varesino di adozione. Era diventato padre a 75 anni, la moglie ne aveva 24.