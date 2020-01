Serata di grandi film quella di domenica 5 gennaio sulle principali reti televisive. Su Rai 1 c'è "La bella e la bestia" alle 21.30; su Rai 2 "Miss Peregrine" alle 21.05 e su Rai 3 "I Miserabili" alle 21.15. Sulle reti Mediaset c'è "Sem nasu par patì...e patem" alle 21.30 su Rete 4; su Canale 5 "La banda dei Babbi Natali" alle 21.30 e su Italia 1, alle 21.15 "Now you see me". Su La7, alle 21.15, "Tut - Il destino di un faraone", su Tv8 "Un amore a distanza", su Nove "Deal with it-Stai al gioco" e su Rai 4, alle 21.10, c'è "Ghostbusters".



