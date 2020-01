E' una storia incredibile quella raccontata da suor Luigina Traverso a Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera", su Rai 1. La religiosa, classe 1934, ha raccontato della malattia invalidante che l'ha colpita da giovane, una lombosciatica paralizzante in meningocele, che l'ha progressivamente paralizzata. I medici non sono mai riusciti a capire come migliorare o curare la sua malattia e le tante terapie fatte nel corso degli anni non hanno risolto la sua situazione. Poi la svolta. Suor Luigina, allora 31enne, fu portata in barella a Lourdes il 23 luglio 1965. In concomitanza del passaggio della processione eucaristica, suor Luigina Traverso riferisce di avvertire qualcosa: "In quel momento – ricorda la religiosa – un calore, la barella che ballava, io che non sapevo più… Una cosa straordinaria che non si può spiegare bene, tanto che ho detto ma cosa capita? Non mi è mai capitata una cosa così". Poco dopo il ritorno nella sua camera, dopo la cerimonia, ha avvertito la necessità di alzarsi in piedi, riuscendovi, al cospetto del delegato vescovile monsignor Lorenzo Ferrazzaro. Al suo ritorno venne giudicata completamente guarita e il suo caso è stato il 68esimo miracolo riconosciuto dalla chiesa avvenuto a Lourdes.