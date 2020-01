Tragica battuta di caccia al cinghiale in Sardegna, muore assessore di 43 anni

Tragica battuta di caccia al cinghiale. Nelle campagne di Aggius, piccolo comune della provincia di Sassari, in Sardegna, ha perso la vita l'assessore Andrea Altea, 43 anni, che gestiva la delega del turismo. L'uomo è stato raggiunto da un colpo di fucile e sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tempio, giunti sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Altea era un grande appassionato di caccia ed era considerato anche molto esperto. Partecipava alla battuta insieme ad alcuni compaesani. Nella vita di tutti i giorni svolgeva la professione di consulente del lavoro, anche se le principali energie le spendeva per il ruolo di assessore. Profondo cordoglio in Gallura