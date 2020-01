Disavventura per l'attore Luca Zingaretti, protagonista del Commissario Montalbano e fratello del presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola. Il marito di Luisa Ranieri è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale in piazza Cola di Rienzo, a Roma, poco prima delle 15 di domenica 5 gennaio. Zingaretti era a bordo di uno scooter ed è entrato in collisione con una Nissan guidata da un uomo di 61 anni. Nessuno è rimasto ferito, non è stato necessario l’intervento di un'ambulanza. Sul posto è arrivata anche la polizia locale per i rilievi del caso.



