Vip e vacanze

Alessia Macari, balletto sensuale in spiaggia in bikini stile Shakira col fidanzato calciatore Kragl

Vip e vacanze. Divertimento per la bella Alessia Macari che posta su Instagram, in questo caso su Stories, momenti di vita privata. Per approfondire leggi anche: Veglione di San Silvestro in piazza: Alessia Macari è pronta a scaldare i reatini Il video è quello di un balletto stile Shakira insieme al suo compagno. La showgirl è in compagnia del suo fidanzato, il calciatore del Benevento Oliver ...