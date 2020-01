Francesca Fialdini, puntata del nuovo anno domenica 5 gennaio con Da noi a Ruota Libera: ospiti e storie

Oggi, domenica 5 gennaio, su Rai 1, non solo Domenica In che va regolarmente in onda con Mara Venier e i suoi ospiti (LEGGI), ma ci sarà a seguire anche il seguitissimo programma di Francesca Fialdini.

Si tratta delle prima puntata del nuovo anno di Da noi a Ruota Libera. L'elenco degli ospiti si annuncia interessante.

Francesca Fialdini intervisterà infatti Simona Ventura che parlerà di famiglia e avventure professionali. Verrà raccontata la storia di suor Luigina Traverso che è stata guarita da una grave malattia grazie a un miracolo, riconosciuto dalla Santa Sede, avvenuto a Lourdes nel 1965, e Maksim, ex clochard che è riuscito con tenacia a cambiare la propria vita. Le storie sono uno dei tratti distintivi della trasmissione che va in onda dopo Domenica In.