Auto investe pedoni, 6 morti e 11 feriti in Alto Adige. Arrestato il guidatore

Strage automobilistica nella notte a Lutago di Sopra, in Alto Adige, dove un'auto ha investito un gruppo di giovani turisti tedeschi tra i 20 e i 25 anni in attesa di salire su un pullman per tornare in albergo. Il bilancio è di 6 morti e 11 feriti, tre dei quali in gravi condizioni, che sono stati trasportati a Innsbruck, Brunico, Bressanone e Bolzano. Alcuni sono in pericolo di vita.

I ragazzi erano appena usciti da una discoteca quando sono stati travolti da un'auto sportiva, alla guida della quale c'era un 28enne di Chienes, che che sarebbe risultato positivo all'alcoltest e che è stato arrestato. A suo carico le accuse di omicidio stradale e lesioni stradali.

Sul luogo della strage sono arrivati 170 soccorritori, che hanno assistito i pedoni feriti per le prime cure prima di trasferirli negli ospedali.