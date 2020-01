Massimo Giletti, gravissimo lutto

Lutto per il conduttore televisivo, Massimo Giletti. Suo padre, Emilio Giletti, è morto all’età di 90 anni. Si è spento dopo aver trascorso le sue ultime ore di vita nell’ospedale di Novara.

Il decesso, a quanto si apprende, è arrivato per cause naturali. Una gravissima perdita per Massimo. Emilio Giletti era molto conosciuto: era proprietario della Giletti Spa, una delle principali aziende di filati al mondo la cui fondazione risale al lontano 1884. La struttura, fondata da Anselmo Giletti, nell’alta Valessera, negli anni si è sviluppata fino a raggiungere 36 mila metri quadrati di superficie. Il papà di Massimo era noto anche per esser stato un pilota d’auto sportive: partecipò a 25 gare tra il 1951 ed il 1955. E’ salito a bordo di macchine importati come Ferrari e Maserati: con la Officine Alfieri Maserati vinse il premio Mille Miglia nel ’53.