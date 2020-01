Grande attesa per il ritorno in tv dell'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo sarà nuovamente ospite della trasmissione di Rai 2, I Fatti Vostri, condotta da Giancarlo Magalli, il giorno dell'Epifania, lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 11.10.

In quella occasione Paolo Fox farà la classifica dei segni zodiacali del giorno e darà indicazioni utili anche per l'oroscopo della settimana (come nel caso dell'oroscopo di Capodanno). I Fatti Vostri va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.



Per gli amanti delle stelle, cliccando sul proprio segno è possibile leggere anche l'oroscopo dell'anno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.