Superenalotto, le quote del 2 gennaio. Colpo milionario sfiorato da quattro giocatori

Soldi, soldi, soldi. Aspettando l'estrazione del concorso del 4 gennaio del Superenalotto, diamo uno sguardo a come si è concluso quello del giorno 2, il primo del 2020. Come noto non ci sono stati vincitori con 6 punti, né con 5 + 1. Soltanto 4 in tutta Italia i giocatori (tra cui uno ad Arezzo) che hanno centrato il cinque, vincendo 43.376 euro. I quattro sono stati 373 per una quota di 475 euro. Ben 16.545 coloro che hanno totalizzato tre: 32 euro ciascuno. Cinque euro, infine, ai due. Le vincite istantanee che regalano sempre 25 euro sono state 12.771 e hanno distribuito complessivamente 319.275 euro. Questi i numeri estratti: 5, 45, 63, 64, 78, 85. Numero jolly 4, SuperStar 89.

