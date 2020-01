Ecco alcuni trucchi quotidiani per perdere peso e restare in forma. Iniziamo dall'ufficio: l'imperativo è muoversi, per esempio camminando mentre si parla al cellulare, ma anche andando di persona nella stanza o nella postazione di un collega al posto di scrivergli una mail. E ancora: mentre si sta seduti, si possono fare alcuni movimenti con braccia, spalle e gambe. Fare un massimo di attività in piedi o camminando brucerebbe tra i 500 e gli 800 kcal al giorno.

In casa: passare l’aspirapolvere, pulire i servizi igienici, spazzare, spolverare o lucidare sollecita quasi tutte le articolazioni e tutti i muscoli. È un'attività fisica completa, che consente di bruciare tra 200 e 600 kcal all'ora.

In cucina: impastare a mano dolci o altro invece di utilizzare un robot da cucina, sbucciare e tagliare frutta e verdura fresca piuttosto che limitarsi ad aprire una busta congelata o una lattina, e in generale cucinare il ​​più possibile in piedi.

Non solo: niente lavastoviglie, perché anche lavare i piatti a mano fa consumare calorie, quindi è bene limitarne il più possibile l’uso. Sul divano davanti alla tv un trucco utile è quello di tenere lontano il telecomando in modo da doversi alzare ogni volta per cambiare canale. Non solo: anche lo smartphone andrebbe lasciato in un'altra stanza, perché in caso di chiamata o di un messaggio bisognerà spostarsi bruciando calorie.



Guarda il video: Quanto e come hai mangiato? Te lo dico in un respiro