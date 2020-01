Da martedì 7 gennaio si apre la procedura per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico. Le iscrizioni a scuola sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata online anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura, ossia Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Per le scuole dell'infanzia la procedura rimane invece cartacea. Resta facoltativa l’adesione al sistema di Iscrizioni online per gli istituti paritari. Anche quest'anno è stata lanciata una campagna di comunicazione istituzionale per dare informazioni utili alle famiglie: dai passaggi principali della procedura per le iscrizioni online alle date utili per l'inoltro della domanda di iscrizione, al portale per effettuare la procedura.