C'è stata anche la visita del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo della diocesi di Perugia e Città della Pieve all'albero di Natale (guarda le foto) sull'acqua più grande del mondo. Castiglione del Lago si appresta a vivere il rush finale di un evento che ha richiamato migliaia di visitatori. Ma ecco il programma del gran finale. Domenica 5 gennaio torna la mostra mercato natalizia in via Bruno Buozzi dalle 8 alle 20 e il mercatino degli hobbisti via Vittorio Emanuele dalle 9 alle 20. Animazione per le vie del paese dalle 16.30 alle 19.30 e, in piazza Mazzini al piano terra dell’antico Palazzo del Governo “Storie sotto l’albero: racconti e laboratori per bambini” a cura di Libri Parlanti dalle 16 alle 19. Prosegue l’esposizione “Castiglione del Lego” nella sala “Massimo del Pizzo”, antistante alla Sala del Consiglio Comunale di Palazzo della Corgna, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per quanto riguarda gli orari per l’accesso al percorso monumentale e alla visione dell’albero, per l’ultimo giorno l’accensione, lunedì 6 gennaio, sarà sempre alle ore 16.45, mentre sarà spento per l’ultima volta alle ore 19.30 con la cerimonia di spegnimento.