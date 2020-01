In vista dell'estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019, in programma lunedì 6 gennaio (leggi qui tutti i dettagli), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso una circolare relativa ai premi. Nel testo si specifica che "alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti". L'agenzia ha anche ricordato che "sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti, con una raccolta prossima ai 34 milioni, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750 mila euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva "Soliti Ignoti - Il Ritorno"



