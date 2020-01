L'estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019 ci sarà lunedì 6 gennaio, su Rai 1 alle 20.35, all'interno della trasmissione "I Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia", condotta da Amadeus. Durante la puntata saranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni. La partita vedrà come protagonista un concorrente del gioco e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno, infatti, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l’ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno.

Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti, con una raccolta vicina ai 34 milioni, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750 mila euro. "Gli eventuali premi di seconda e terza categoria - spiega l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell'importo, poco prima dell'inizio della trasmissione".



Leggi anche: Gratta e vinci, arriva il nuovo tagliando Area Gold: ecco come si gioca