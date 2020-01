Novità in vista per il personale del Comune di Gualdo Tadino. L’assessore Marco Parlanti ha fatto il punto sui concorsi che sono in corso, quelli terminati e annunciando i nuovi. Chiuso l’iter per due nuovi farmacisti che prenderanno servizio nel mese di gennaio, è in corso quello per i quattro vigili urbani (a breve la prima prova scritta dopo la preselezione che ha ridotto a 31 i partecipanti), Parlanti ha reso noto che saranno pubblicati a breve sulla Gazzetta Ufficiale il concorso per due specialisti amministrativi contabili di categoria D e quello per due assistenti categorie varie part time. Inoltre lo stesso assessore ha spiegato che è stato avviato l’iter per la procedura per quelli che in termini tecnici si chiamano specialisti di vigilanza che poi sarebbe i posti di comandante e vice comandante del corpo di polizia locale, che saranno ricoperti nel corso del 2020.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 4 gennaio