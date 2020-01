Regina Elisabetta, la foto con gli eredi al trono per aprire il nuovo decennio: che spettacolo George

Una foto reale "ristretta" per celebrare il nuovo decennio che si apre. Eccola e ci sono la Regina Elisabetta insieme a Charles, William e George, gli eredi diretti del trono. La fotografia - pubblicata sui canali social della Royal family e riportata con ampio risalto da un articolo del Daily Mail - vede Sua Maestà, 93 anni, accanto al Principe di Galles, al Duca di Cambridge e al principe George di sei anni, sempre molto comunicativo nelle espressioni.

E' stata scattata nella sala del trono di Buckingham Palace il 18 dicembre scorso. Mostra la regina in piedi davanti con un abito bianco con una spilla blu, che stringe la sua borsetta Launer; George in pantaloni neri in tartan Watch Watch e una camicia bianca della designer britannica Rachel Riley; Charles in abito gessato blu scuro e William in piedi dietro suo padre, suo figlio e sua nonna, sorridenti in abito scuro e cravatta blu scuro. E' il secondo ritratto di Sua Maestà e dei suoi tre eredi. Il primo era stato fatto nell'aprile 2016 in occasione del 90mo compleanno della regina, con l'immagine poi stampata su francobolli commemorativi.