L'oroscopo del Corriere del 4 gennaio: Toro, Vergine e Capricorno

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di sabato 4 gennaio 2020, per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno.



TORO Se avete preso una decisione sbagliata in passato è giusto che ora vi prendiate tempo per riflettere. Non è giusto far soffrire chi non lo merita.

VERGINE Non siate egoisti e ricordatevi che si è in due a far funzionare una relazione. Dedicate al partner le giuste attenzioni e tutto andrà bene.

CAPRICORNO Circondarvi di stimoli sempre nuovi vi aiuterà a dimenticare i problemi che vi passano per la testa. Non chiudetevi troppo in voi stessi.

