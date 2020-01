Sono i centri storici e i borghi artistici le mete preferite quest'anno da turisti e vacanzieri per il ponte dell'Epifania. E nella top ten delle città italiane più amate c'è anche Gubbio. A dirlo è un'indagine di Cna Turismo, che ha evidenziato come le mete più gettonate siano quelle caratterizzate da luminarie e luci d'artista. In cima alla classifica c'è Torino, seguita da Salerno, Napoli, Sorrento e Benevento. Seguono poi Como, Bressanone e Gubbio - in modo particolare per l'albero di Natale più grande del mondo, migliaia di luci a comporre un abete da 650 metri entrato nel guinness dei primati che ha per sfondo il monte Ingino - e infine Gaeta.



