Superenalotto, vincita milionaria sfiorata. Un cinque da 43mila euro ad Arezzo. Solo 4 in tutta Italia

Vincita milionaria al Superenalotto solo sfiorata ad Arezzo. Nel concorso del 2 gennaio (questi i numeri estratti), infatti, è stato centrato un cinque. Sarebbe bastato indovinare anche l'ultimo numero per far saltare il banco. Sono state soltanto quattro le vincite di questa categoria in tutta Italia. Il fortunato scommettitore, comunque, inizia l'anno mettendosi in tasca la bella somma di 43mila euro. La schedina vincente, come comunica Agipronews, è stata convalidata nella ricevitoria di via Po 51. Continua dunque la caccia al sei. Il jackpot ha raggiunto l'incredibile cifra di 56,1 milioni. Si tratta del secondo premio più alto in Europa, il terzo al mondo. L'ultimo sei è stato centrato lo scorso 17 settembre e ha fruttato una vincita di 66,3 milioni a Montechiarugolo, in provincia di Parma. In Toscana il jackpot manca dal 2014: a Prato San Giusto furono vinti 11,9 milioni.

Guarda anche Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti