Muore sul palco il cantante Juliano Cezar: infarto fulminante durante un concerto - Il video

La morte è arrivata sul palco, davanti al suo pubblico. Juliano Cezar è stato stroncato da un infarto fulminante durante un concerto. Il cantante brasiliano, 58 anni, ha accusato un malore nel corso della festa di Capodanno nella quale si esibiva e non c'è stato nulla da fare. Era considerato uno dei principali esponenti del genere sertanejo.



I quotidiani brasiliani riportano che la tragedia è avvenuta a Uniflor, nello stato del Paranà. Juliano Cezar, che si stava esibendo insieme alla sua band, ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo. La terribile scena è stata immortalata dai tanti fan accorsi sul luogo del concerto, mentre gli altri musicisti hanno tentato invano di aiutarlo, poi sono arrivati i soccorsi ma non è stato possibile rianimarlo. Un malore fatale. Qui il video del The Rio Times.

Singer Juliano Cezar Dies During Concert in the Countryside of Paraná the wake will be held in the singer's hometown, Passos, Minas Gerais.

