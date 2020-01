Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv con epicentro a 4 chilometri a sud est di Forni di Sopra, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. L'epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. Poche ore prima la terra a tremato anche nel mar Tirreno, a 36 chilometri a nord di Messina, con una scossa di magnitudo 4.0. Le due scosse sono arrivate nel giorno in cui è stato pubblicato uno studio dell'Ingv nel quale è stata resa nota una scoperta relativa a un possibile indicatore in grado di prevenire le scosse più devastanti (leggi qui)