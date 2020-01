Fascismo, il centro studi a Predappio non si farà. Progetto bloccato dal sindaco e dagli eredi di Mussolini

Salta il progetto del centri studi sul fascismo a Predappio, città natale di Benito Mussolini. Il piano è stato bloccato dal nuovo sindaco di centrodestra, Roberto Canali, sostenuto dai discendenti del duce. Nel 2015 l’allora sindaco di Predappio Giorgio Frassineti (Pd) decise di rendere la città un centro studi sul fascismo per contrastare i nostalgici che si recano sulla tomba del duce per rendergli onore. A tal fine, Frassineti aveva raccolto fondi privati e pubblici per 3,5 milioni e voleva mettere insieme una squadra di storici per studiare la dittatura fascista. Tuttavia, alle elezioni comunali tenute a Predappio a maggio scorso, ha vinto il candidato del cenrtodestra Roberto Canali, sostenuto anche da tre membri della famiglia Mussolini. Il nuovo sindaco ha bloccato il progetto di Frassineti, con il pretesto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini aveva obiettato ad alcune proposte di modifiche alla cappella dove si trova la tomba del duce. Inoltre, secondo Canali ,è "difficile" dare vita a un dibattito sul fascismo "senza esacerbare le polemiche, visto che ci sono fanatici da entrambe le parti".



Leggi anche: Ascoli, Babbo Natale fa il saluto romano: la risposta delle sardine