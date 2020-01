Forte scossa di terremoto a Messina a 111 anni dal sisma che devastò la città

Forte scossa di terremoto nel mar Tirreno intorno alle 12.10 di venerdì 3 gennaio. La scossa, di magnitudo 4.0, è stata registrata a 36 chilometri a nord di Messina, ad una profondità di 145 chilometri. La scossa, essendosi verificata in mare, non ha prodotto danni a cose o persone, ma è singolare che sia avvenuta a 111 anni dal terremoto che sconvolse proprio la città di Messina il 28 dicembre 1908. Un sisma, quello di allora, di magnitudo 7.1, che danneggiò gravemente tutta l'area dello stretto e soprattutto le città di Messina e Reggio Calabria e durò circa 37 secondi, configurandosi come una delle più gravi catastrofi naturali in Europa nel ventesimo secolo. Pochi giorni fa una scossa di magnitudo 3.2 fu registrata vicino alle isole Eolie.