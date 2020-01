Bambino di 6 anni scivola dalla seggiovia, un medico lo salva evitando che cada sulla neve ghiacciata

Momenti di paura sulla seggiovia di Polsa di Brentonico, in Trentino, dove un medico ha salvato un bambino di 6 anni, scivolando dal sedile, evitando che cadesse da un'altezza di oltre 10 metri. Il dermatologo 45enne Michele Pagliaro stava raggiungendo la vetta in seggiovia, quando il piccolo che gli sedeva vicino è passato sotto la barra di protezione precipitando nel vuoto. La prontezza di riflessi del medico, invece, ha evitato il peggio: è riuscito ad afferrare il bambino per il bavero della tuta da sci e a rassicurarlo, oltre che gridare - invano - chiedendo aiuto agli addetti alla seggiovia. Alla fine, quando il dislivello fra i sedili e la neve si è ridotto a due-tre metri e quando sul posto sono arrivati dei maestri di sci, Pagliaro ha lasciato la presa facendo in modo che i soccorritori potessero prendersi cura del bimbo. Il piccolo se l'è cavata con la frattura di tibia e perone della gamba sinistra.