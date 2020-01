10eLotto, vincono 100 mila euro con una giocata da 3 euro: premi a Milano e Bergamo

Soldi grazie alla fortuna in questo inizio 2020. Sono stati assegnati due premi da 100 mila euro nel primo concorso 10eLotto dell’anno.

La grande festa è in Lombardia: a Milano e Zanica, in provincia di Bergamo, arrivano i due premi ottenuti con altrettante giocate da 3 euro, rispettivamente su un’estrazione frequente e una istantanea, con giocate Doppio Numero Oro. Ci sono anche 50 mila euro vinti ad Ardea, in provincia di Roma, sempre con una schedina da 3 euro.

Il Lotto premia invece Dignano, in provincia di Udine, con 26.250 euro per un terno sulla ruota di Roma, quindi 23.750 euro vinti a Napoli con un terno su Bari. Nel primo concorso dell’anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di oltre 26 milioni di euro.