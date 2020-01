Harry e Meghan Markle, effetto Archie in Gran Bretagna: la giacca indossata dal piccolo esaurita in poche ore

Potenza dei social e soprattutto della famiglia reale. Adesso è scoppiato l'effetto Archie, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle che è stato immortalato da una foto fra le braccia del duca di Sussex avvolto in una giacca Boden da 32 sterline. Lo scatto è stato diffuso da Harry e dalla duchessa del Sussex pochi giorni fa (sono in vacanza in Canada da sette settimane) e quell'indumento indossato dal piccolo, è andato esaurito nel giro di poche ore.

Archie insomma, fa già tendenza fra i sudditi di Sua Maestà Britannica e, rivela il Daily Miail, i fan hanno notato gli adorabili stivali insieme al berretto (da 24,95 sterline), anche questi richiestissimi. Intanto il cappotto Boden marrone del piccolo ultimo arrivato della Royal Family a cui la Regina Elisabetta ha riservato tenere parole nel discorso di Natale nonostante l'assenza dei Sussex a Sandringham, è andato a ruba, esaurito in poche ore. Per la cronaca il prezzo da 32 sterline era sceso a 16. Ma ora non si trova più.