Nel giorno dell'Epifania riprende la nona stagione di "Avanti un altro!" su Canale 5. A partire dalle 18.45, infatti, torna il fortunato programma di Mediaset condotto da Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti. In ogni puntata un'interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria, in un clima di allegria e spensieratezza. Il format del programma, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia e Vietnam.



