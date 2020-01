Muore Vito Molaro, 26 anni, aveva recitato in "Un posto al sole". Sui social la battaglia contro la malattia

E' morto, a soli 26 anni, l'attore Vito Molaro. Era noto per aver recitato in "Un posto al sole" e aveva avuto altre fortunate parti in piccoli film che avevano rivelato il suo talento. Di origini napoletane, Molaro è stato sconfitto dalla malattia con la quale combatteva, una lotta testimoniata negli ultimi tempi anche sui social: la fibrosi cistica.

L'attore era ricoverato a Roma, le sue condizioni si sono aggravate la sera del primo gennaio 2020. negli ultimi tempi aveva pubblicato sui social diverse foto accompagnate dalla scritta: “Si ha sempre una ragione per risollevarsi, sempre”. Dopo la scomparsa, proprio sui social si sono diffusi tantissimi messaggi di cordoglio.