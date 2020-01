L'oroscopo del Corriere del 3 gennaio per Pesci, Scorpione e Cancro

Sei nato sotto un segno di acqua? Ecco le previsioni delle stelle di oggi, venerdì 3 gennaio 2020, con l'oroscopo del Corriere.



CANCRO Qualche contrattempo può rendervi nervosi più del dovuto. Non riversate i problemi su chi vi circonda e state su con il morale.

SCORPIONE Se qualcosa non sta andando per il verso giusto cercate di scavare in profondità per scoprirne le cause e non siate rigidi sulle vostre posizioni.

PESCI Accettare il passato vi aiuterà a vivere il presente con maggiore tranquillità e a mettere da parte i pensieri che vi annebbiano la mente da tempo.

