Concluso il 2019, è stata stilata la classifica dei programmi più visti in televisione dal pubblico nei dodici mesi appena terminati. In testa, nella top 20, i programmi della Rai, tra fiction, intrattenimento, sport, cinema, cultura e informazione.

Al primo posto, con 11 milioni 574 mila spettatori c’è la serie del Commissario Montalbano con l’episodio andato in onda l’11 febbraio "L’altro capo del filo", che supera anche la finale del Festival di Sanremo 2019 con 10 milioni 654 mila spettatori. Terzo posto per il film dedicato a Mia Martini "Io sono Mia" del 12 febbraio con 8 milioni 10 mila persone. Dal quarto al settimo posto la classifica va a tutto calcio con ascolti superiori ai 7 milioni per Ajax-Juventus di Champions League, Juventus-Milan per la Supercoppa italiana, Italia-Bosnia Erzegovina per la qualificazioni agli Europei, e Atalanta-Lazio per la Coppa Italia.

Seguono i mondiali di calcio femminile con la partita Italia-Brasile, poi il film tv tratto da Camilleri "La stagione della caccia. C’era una volta Vigata", la miniserie "Il nome della rosa", ultima della top ten "Viva RaiPlay".

Entrano tra i venti programmi più visti "Che Dio ci aiuti", il Tg1 delle 20, "Soliti ignoti - Il ritorno", "Il mondo sulle spalle", la serie "La compagnia del cigno" e la fiction "Enrico Piaggio. Un sogno italiano".