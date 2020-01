Grande attesa per l'estrazione del Superenalotto di giovedì 2 gennaio, in programma alle ore 20. La prima estrazione del nuovo anno mette in palio un jackpot da 54,6 milioni, secondo premio in Europa e terzo al mondo. Nell’ultimo mese dell’anno la vincita più ricca per il Superenalotto è stata il 5+ da 583mila euro centrato a Cornaredo, in provincia di Milano, lo scorso 12 dicembre. In caso nessun centri il "6", il jackpot continuerà a salire.

Questa la sestina vincente estratta la sera di San Silvestro (leggi qui) e guarda il video.



Leggi anche: Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione del 31 dicembre 2019