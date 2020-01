Il gesto dello schiaffo di Papa Francesco sulla mano di una fedele in piazza San Pietro la sera del 31 dicembre (guarda il video qui) ha fatto il giro del mondo. Scatenando ironie e commenti di ogni tipo. E non sono bastate le scuse di Papa Bergoglio in occasione della prima messa del 2020 per chiudere la vicenda. Sui social network si sono scatenate polemiche, meme, gif e vignette di ogni tipo e, tra queste, non potevano mancare quelle di Osho. Sulla pagina facebook "Le migliori frasi di Osho" è stato pubblicato un video (guarda qui) che ironizza su un precedente di una cerimonia in cui il Papa sembra mostrare una certa ritrosia per chi gli tocca o le bacia le mani, accompagnato dal messaggio in dialetto romanesco: "Però l'aveva detto che sta mania de afferraje la mano nun je piace".